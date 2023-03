Twitter, parte del codice sorgente è apparsa su GitHub

Mentre Twitter Blue diventa disponibile per tutti, offrendo il badge blu e altre funzionalità esclusive previo pagamento del tanto discusso abbonamento mensile o annuale, la società di Elon Musk si trova costretta ad affrontare una fuga di dati alquanto pericolosa. Il codice sorgente di Twitter è infatti trapelato su GitHub, almeno parzialmente, ed è risultata accessibile a milioni di utenti per qualche ora prima di essere rimossa.

Il social network dell’Uccellino Blu, di proprietà di Elon Musk dal 2022, ha notato il leak con una certa rapidità: a diffondere il codice sorgente della piattaforma è stato l’account FreeSpeechEnthusiast, nome che sembra una “frecciatina” nei confronti dello stesso CEO di Tesla e SpaceX, definitosi diverse volte un “free speech absolutist”. In tal caso, è evidente che è stato lanciato un guanto di sfida verso l’attuale proprietario di Twitter, e chissà come risponderà!

Nel frattempo, il profilo di FreeSpeechEnthusiast è svanito da GitHub: i dirigenti di Twitter, una volta informati del leak, hanno richiesto la rimozione avvalendosi del Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Per l’azienda, il responsabile del leak sarebbe un dipendente che ha lasciato l’azienda nel 2022 nel contesto dei numerosi licenziamenti ordinati da Elon Musk.

Al momento non è chiaro se il codice è stato scaricato da altri utenti e, se sì, da quanti utenti. Pertanto, per scoprire se qualche malintenzionato ha ora accesso alle fondamenta di Twitter dovremo attendere qualche settimana o mese.

Twitter will open source all code used to recommend tweets on March 31st

— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2023