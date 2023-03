Twitter: GitHub deve fornire i dati del leaker

L’utente FreeSpeechEnthusiast aveva pubblicato su GitHub una parte del codice sorgente di Twitter. L’azienda californiana ha richiesto e ottenuto la cancellazione del repository in base al Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Ora GitHub dovrà fornire tutti i dati del responsabile, come ha ordinato un giudice della California.

Non è chiaro quando il codice sorgente è stato pubblicato su GitHub (forse diversi mesi fa, secondo il New York Times). Come si può leggere sulla piattaforma, la richiesta di rimozione è arrivata il 24 marzo. Il repository pubblico dell’utente FreeSpeechEnthusiast è stato chiuso (l’account è ancora aperto).

In base alle prime indagini, il leaker potrebbe essere un dipendente licenziato da Elon Musk nel 2022. L’azienda californiana aveva chiesto al giudice di emettere una subpoena per costringere GitHub a svelare i dati dell’utente. La richiesta è stata approvata ieri.

Come si legge nel documento, GitHub deve comunicare entro il 3 aprile tutte le informazioni associate all’account FreeSpeechEnthusiast, ovvero nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono, profili dei social media e indirizzo IP.

La pubblicazione del codice sorgente rappresenta un grave rischio per Twitter, in quanto potrebbero essere scoperte vulnerabilità di sicurezza da sfruttare per rubare i dati degli utenti, accedere agli account e mettere in atto vari tipi di attività illecite, crypto truffe incluse.

Musk aveva promesso che verrà rilasciato pubblicamente il codice sorgente dell’algoritmo usato per i suggerimenti del feed For You.

Our “algorithm” is overly complex & not fully understood internally. People will discover many silly things , but we’ll patch issues as soon as they’re found!

We’re developing a simplified approach to serve more compelling tweets, but it’s still a work in progress. That’ll also…

— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2023