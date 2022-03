Twitter non funziona più su alcuni iPhone

Cattive notizie per coloro che si servono di Twitter e usano pure un iPhone di vecchio corso: nelle ultime ore, dopo l’introduzione della novità relativa alle opzioni per il feed, l’app ufficiale del famoso servizio di social networking ha smesso di funzionare su iPhone 6 e 6 Plus e precedenti, visto che i requisiti minimi richiedono iOS 14 e i modelli di “melafonino” in oggetto non sono in grado di supportare l’aggiornamento.

Twitter: adesso l’app funziona solo sugli iPhone aggiornati almeno a iOS 14

Non si tratta tuttavia di una novità assoluta. La medesima sorte, infatti, era già toccata ai possessori di iPhone 5s all’inizio del 2021, quando venne messo fine al supporto di Twitter per iOS 12.

Inoltre, anche evitando di aggiornare l’app di Twitter all’ultima versione, sui modelli di iPhone coinvolti questa non sarà in grado di caricare correttamente tutti i tweet, andando quindi a rendere l’esperienza d’uso frustrante, oltre che totalmente inutile.

Chi però possiede un iPhone con iOS 13, può utilizzare l’ultima versione dell’app di Twitter effettuando l’aggiornamento a iOS 15, in quanto tutti i dispositivi compatibili con iOS 13 funzionano pure con l’ultima versione del sistema operativo.

Per quel che concerne gli utenti con iPhone 6 e 6 Plus che sono bloccati su iOS 12, l’unica soluzione alternativa è utilizzare la versione Web di Twitter, tramite Safari o mediante un qualsiasi altro browser installato sul dispositivo.

Da tenere presente che secondo Apple il 63% di tutti i dispositivi iOS ha installato iOS 15, mentre solo il 7% esegue ancora iOS 13 o versioni precedenti. Considerando le percentuali, la maggior parte degli utenti di Twitter non sarà influenzata da questa decisione.