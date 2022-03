Twitter ha aggiornato le opzioni per il feed

Nell’ultimo periodo, Twitter si sta dando davvero un gran da fare. Sul famoso social network dell’uccellino azzurro stanno infatti venendo annunciate e implementate feature su feature, come ad esempio i podcast e l’opzione che permette di liberarsi dei tag invasivi. Da qualche ora a questa parte, poi, c’è pure un nuovo feed dei post.

Twitter: si può scegliere tra il feed con tweet suggeriti e quello temporale

Adesso, infatti, è possibile scegliere se impostare il feed mostrando i contenuti in base alla selezione operata dall’algoritmo oppure se usare il vecchio ordine cronologico. Per il momento la novità è disponibile solo su iOS/iPadOS, ma ben presto verrà implementata pure su Android e ovviamente anche sulla versione Web del servizio.

Per sperimentare la novità, è sufficiente avviare l’app, premere sull’icona con le stelle in alto a destra e selezionare la voce “Fissa la cronologia Recenti”. Dalla parte superiore della cima dell’app si può decidere tra la scheda “Home” con i tweet ordinati dall’algoritmo e “Tweet più recenti”.

Va tuttavia tenuto presente che al momento se si seleziona l’ordinamento cronologico e si esce dall’app lasciandola attiva in background, alla riapertura non ci saranno problemi di sorta e sarà possibile riprende il tutto così com’era stato lasciato. Invece, andando ad effettuare la chiusura “vera e propria” di Twitter, alla riapertura viene proposta nuovamente la scheda Home. Certo, la cosa non è particolarmente invalidate, ma rappresenta pur sempre una scocciatura che si spera il team del social network riesca ad adattare in un futuro non molto prossimo per rendere più piacevole l’utilizzo del servizio.