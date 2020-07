Twitter, pugno duro contro violenza e hate speech

In un momento delicato in cui si decide il suo futuro (non si esclude l’arrivo di una versione premium), Twitter annuncia un ennesimo giro di vite nei confronti di chi si rivolge al social network con l’intenzione di condividere materiale riconducibile a violenza o hate speech: la piattaforma si riserva una maggiore libertà nel bloccare i link verso queste tipologie di contenuti e nel sospendere gli account dei responsabili.

La modifica alla policy va dunque a intervenire su un elemento, quello rappresentato dai collegamenti verso l’esterno, fino ad oggi di fatto sfruttato da chi ha voluto affidarsi alla propria bacheca per sottoporre all’attenzione dei follower questo tipo di materiale.

Our goal is to block links in a way that’s consistent with how we remove Tweets that violate our rules. We'll start taking action under these updated guidelines on Thursday, July 30.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 28, 2020