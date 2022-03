Twitter abbraccia Tor, contro la censura in Russia

La scorsa settimana, la scure della Russia è calata anche su Twitter: così come Facebook, la piattaforma non risulta più accessibile da chi si trova nel paese. Oggi la contromossa, con la società che annuncia il supporto al browser Tor. È dunque a disposizione dei cittadini un metodo alternativo per consultare quanto veicolato attraverso i post condivisi dalla community globale e dalle redazioni estere.

Il software può essere scaricato dalle pagine del sito ufficiale (per Windows, macOS, Linux e Android), accedendo poi al social network attraverso questo link. A dare l’annuncio è stato Alec Muffet, security engineer della società, sottolineando l’importanza dell’iniziativa in un momento tanto delicato, permettendo di aggirare le censure governative nel nome della libertà.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I've ever composed.

On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k

— Alec Muffett (@AlecMuffett) March 8, 2022