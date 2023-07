Twitter (X) chiederà di pagare per inviare tanti messaggi privati

Mentre Twitter cambia logo, trasformandosi dall’uccellino blu a una semplice “X” come parte del rebranding generale del servizio, tramite le pagine del supporto ufficiale la società conferma un altro cambiamento, questa volta riguardante i messaggi diretti tra utenti. Secondo quanto comunicato da Twitter Support, al fine di contrastare lo spam il team ha deciso di limitare la quantità di messaggi che si possono inviare quotidianamente.

Come potete vedere dal tweet (o dalla X, se così si chiamano ora i post) sottostante, la piattaforma ha deciso di introdurre un limite al numero di messaggi che si possono inviare ai propri contatti nel caso in cui si abbia un account gratuito.

We'll soon be implementing some changes in our effort to reduce spam in Direct Messages. Unverified accounts will have daily limits on the number of DMs they can send. Subscribe today to send more messages: https://t.co/0CI4NTRw75

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2023