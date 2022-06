Uber Reserve per prenotare la corsa dall'aeroporto

Uber ha annunciato l’espansione globale di Reserve at Airports che permette agli utenti di prenotare una corsa in anticipo, in modo tale da avere a disposizione un autista quando si atterra in aeroporto. Si tratta di un’altra buona notizia per i viaggiatori, dopo l’accordo sottoscritto tra l’azienda statunitense e IT Taxi a fine maggio.

Uber Reserve at Airports: come funziona

Il servizio Uber Reserve, disponibile in Italia dal 2020, consente di prenotare una corsa in anticipo (fino a 30 giorni prima). L’utente può eventualmente cancellarla fino a un’ora prima. In seguito all’eliminazione delle varie restrizioni introdotte per limitare la diffusone del COVID-19, le compagnie aeree hanno registrato un notevole incremento delle prenotazioni. Dato che sempre più persone scelgono l’aereo per andare in vacanza, Uber ha pensato di estendere Reserve per rendere più agevoli i viaggi dagli aeroporti.

Il servizio Reserve at Airports è disponibile in oltre 50 aeroporti in tutto il mondo. In Italia sono Malpensa e Linate a Milano, Orio al Serio a Bergamo, Ciampino e Fiumicino a Roma e Guglielmo Marconi a Bologna. I viaggiatori che atterrano a Milano, Bergamo e Roma possono prenotare la corsa con Uber Black e Uber Van. Quest’ultima opzione non è invece disponibile a Bologna.

La prenotazione anticipata è possibile da 30 giorni e fino a due ore prima. L’orario di prenotazione viene “sincronizzato” automaticamente con quello del volo per garantire che l’autista sia pronto quando il volo atterra. L’autista aspetterà fino a 60 minuti dopo l’atterraggio dell’aereo senza alcun costo aggiuntivo.

Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia, ha dichiarato: