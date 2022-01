Ubisoft e NFT: sono i giocatori a non capire

È una presa di posizione quantomeno bizzarra quella di Ubisoft, a proposito del progetto Quartz legato agli NFT, messo in campo a inizio dicembre e fin da subito accolto in modo scettico dalla community di gamer. In estrema sintesi, anziché interrogarsi sul perché di un mancato successo, la società francese liquida la questione affermando che i giocatori non hanno compreso le potenzialità dell'iniziativa.

Progetto Quartz, Ubisoft: i giocatori non capiscono gli NFT

Il publisher ne ha discusso in occasione di un'intervista rilasciata al sito Finder, attraverso le parole di Nicolas Pouard e Didier Genevois, rispettivamente Vice President del team Strategic Innovation Labs e Blockchain Technical Director. Di fatto, i Non-Fungible Token vengono descritti come un'opportunità di futuro guadagno per chi li acquista e non come uno strumento utile a rifocillare le casse dell'azienda che li propone. Insomma, dalle parole trapela l'intenzione di arrivare a trasformare gli appassionati di gaming in lungimiranti esperti di trading.

Penso che i giocatori non capiscano cosa un mercato secondario possa offrire loro. Per ora, vista l'attuale situazione e contesto degli NFT, credono stiano distruggendo il pianeta e che si tratti di un semplice strumento di speculazione. Noi vediamo però lo scopo finale. Si tratta di offrire ai giocatori l'opportunità di rivendere gli asset una volta che non sono più di loro interesse o quando hanno finito il titolo. È qualcosa per loro. È di vero beneficio. Per il momento però non lo capiscono.

I due fanno inoltre riferimento a un nuovo sistema economico che l'industria videoludica sarebbe in procinto di abbracciare. Il tempo dirà se hanno ragione o meno.

Si tratta di un cambio di paradigma nel gaming. Muoversi da un sistema economico a un altro non è semplice. Ci sono molte abitudini da scardinare e parecchie mentalità radicate da cambiare. Richiede tempo e lo sappiamo.

Per ottenere uno dei Non-Fungible Token messi a disposizione da Ubisoft nel titolo Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint è necessario giocare 600 ore. Si tratta di Wolf Enhanced Helmet A, niente più di un elmetto per personalizzare la skin del proprio personaggio.