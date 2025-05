Ubuntu 20.04 LTS giunge alla fine del supporto ufficiale

Ubuntu 20.04 LTS, conosciuto anche come Focal Fossa e rilasciato originariamente il 23 marzo 2020, è giunto alla fine del supporto ufficiale. Trattandosi di un’edizione LTS, il sistema ha potuto beneficiare di cinque anni di aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug. Il supporto termina quindi a partire da ora, interrompendo l’accettazione di nuovi aggiornamenti nei repository principali.

Ubuntu 20.04 LTS: Canonical termina il supporto ufficiale

Naturalmente, la cosa da fare in questi casi è aggiornare Ubuntu alla versione LTS più recente, ma gli utenti che non possono o non vogliono aggiornare possono servirsi del programma Extended Security Maintenance (ESM) attraverso l’abbonamento Ubuntu Pro. Si tratta di un servizio consente di ricevere aggiornamenti di sicurezza essenziali e patch critiche per ulteriori cinque anni, estendendo a tutti gli effetti la vita della vecchia versione del sistema fino al 2030.

Ubuntu Pro offre diversi vantaggi, come essere gratuito per un massimo di 5 macchine e per i membri attivi della comunità su un massimo di 50 macchine fisiche, oltre alla possibilità di applicare le patch senza la necessità di riavviare il sistema. L’abbonamento Ubuntu Pro è ideale per chi gestisce server, workstation o ambienti di produzione che richiedono stabilità a lungo termine. Con ESM, è possibile mantenere i propri sistemi che hanno ancora installato Focal Fossa sicuri, senza dover affrontare immediatamente un aggiornamento, garantendo continuità operativa.

Nonostante il programma ESM garantisca la continuità delle vecchie versioni, Canonical consiglia vivamente di passare a versioni più recenti, come Ubuntu 22.04 LTS o l’ultima Ubuntu 24.04 LTS, entrambe in pieno supporto attivo con aggiornamenti regolari di sicurezza e bug fix. L’aggiornamento a queste versioni assicura prestazioni ottimizzate e accesso alle ultime funzionalità.

Per eseguire l’aggiornamento a una nuova versione Ubuntu, basta seguire le guide ufficiali di Canonical.

Tutti i dettagli sull’Extended Security Maintenance e su come attivare Ubuntu Pro sono disponibili attraverso la documentazione ufficiale.