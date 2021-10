Ubuntu 21.10 (Impish Indri) è disponibile per il download

Disponibile per tutti il nuovo Ubuntu 21.10 (Impish Indri), successore della release 21.04 Hirsute Hippo pubblicata in primavera. L'update semestrale del sistema operativo porta con sé alcune novità di rilievo, a partire dall'adozione del kernel Linux 5.1 e dell'ambiente desktop GNOME 40 che si noterà fin dal primo avvio.

Mondo Linux: disponibile Ubuntu 21.10 (Impish Indri)

Nel pacchetto trovano posto anche Firefox 93 in formato Snap, Thunderbird 91, LibreOffice 7.2.1, una variante del tema Yaru per scegliere tra Light e Dark, PulseAudio 15 con supporto a codec Bluetooth LDAC e aptX oltre l'immancabile lungo elenco di bugfix. Per ulteriori dettagli invitiamo a consultare il changelog completo. Garantito il supporto per nove mesi, con aggiornamenti e patch di sicurezza fino al luglio 2022 (chi necessita di una versione Long Term Support deve continuare a far riferimento alla 20.04 LTS).

Gli interessati possono eseguire fin da subito il download attraverso le pagine del sito ufficiale. Queste le parole di Mark Shuttleworth, fondatore e CEO di Canonical.

Mentre l'open source diventa il nuovo standard, vogliamo portare Ubuntu in ogni angolo del mondo enterprise e in ogni posto in cui gli sviluppatori desiderano innovare. Dal più grande dei cloud al più piccolo dei dispositivi, dai server DGX alle workstation Windows WSL, l'open source è il trampolino di lancio per le nuove idee, Ubuntu è ciò che lo rende protetto, sicuro e consistente.

Il nome scelto per contraddistinguere questa release, Impish Indri, è un omaggio alla più grande tra le specie di lemuri esistenti, originaria del Madagascar.