Ubuntu Hirsute Hippo, disponibile la beta

Annunciato in via ufficiale il rilascio della beta di Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo nelle sue versioni Desktop, Server e Cloud. Pubblicato anche come ormai da tradizione lo sfondo della release, visibile nell’immagine di apertura.

Basata sul kernel Linux 5.11 e con ambiente desktop GNOME 3.38, la piattaforma vedrà la sua incarnazione finale debuttare il 22 aprile. Riportiamo di seguito in forma tradotta quanto si legge nel comunicato ufficiale pubblicato da Canonical e firmato da Łukasz Zemczak.

#Ubuntu 21.04 is just around the corner. Beta is out! It's testing time again! Join us during the #UbuntuTestingWeek for @ubuntu 21.04 and test all of the flavours @xubuntu @kubuntu @UbuntuStudio @LubuntuOfficial @Ubuntu_Kylin @Ubuntu_MATE @UbuntuBudgie https://t.co/HqHZyeDIKH pic.twitter.com/fOutHzJM8X

— Ubuntu (@ubuntu) April 1, 2021