Oggi Canonical mette a disposizione Ubuntu 20.10, nuova versione del sistema operativo battezzata Groovy Gorilla (nelle immagini di questo articolo lo sfondo ufficiale). Tra le novità spicca il supporto a Raspberry Pi 4 che offre la possibilità di installare la piattaforma all’interno della scheda così da poter godere di un’esperienza Linux desktop completa.

Tutto ciò che serve è una versione con almeno 4 GB di RAM dell’hardware e una microSD da 16 GB (o più capiente) per l’installazione e l’esecuzione. È garantita la piena compatibilità con la nuova variante Compute Module 4 annunciata solo pochi giorni fa. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Mark Shuttleworth, CEO Canonical.

Calling all Groovy Gorillas! 📢 #Ubuntu 20.10 is just around the corner! ↪️ Time for some final testing before the release on Thursday. 🗓️

⬇️ Details below ⬇️https://t.co/rBr4WCTnf7 pic.twitter.com/7XQyZUIWDJ

— Ubuntu (@ubuntu) October 20, 2020