Ubuntu 24.04.4 LTS debutta con Linux 6.17 e Mesa 25.2

Canonical ha annunciato il rilascio di Ubuntu 24.04.4 LTS, quarto aggiornamento di mantenimento della serie Ubuntu 24.04 LTS “Noble Numbat”. L’arrivo di questa point release avviene a circa sei mesi dalla precedente 24.04.3 e porta con sé componenti chiave più recenti, utili sia sul fronte hardware sia su quello grafico.

Il cuore del sistema è ora affidato al kernel Linux 6.17, un salto in avanti rispetto alle versioni utilizzate nei precedenti rilasci della serie: Ubuntu 24.04 e 24.04.1 erano basate su Linux 6.8, la 24.04.2 su 6.11 e la 24.04.3 su 6.14. Questo aggiornamento garantisce una compatibilità più ampia con dispositivi di ultima generazione, migliorando il supporto a CPU, GPU e periferiche recenti.

Accanto al kernel troviamo anche lo stack grafico Mesa 25.2, importato direttamente dal ramo di sviluppo di Ubuntu 25.10 “Questing Quokka”. Una scelta che punta a offrire driver grafici più maturi e prestazioni migliori, in particolare per chi utilizza applicazioni 3D o gioca su Linux.

Come da tradizione per le point release LTS, Ubuntu 24.04.4 non introduce cambiamenti radicali all’esperienza d’uso, ma si propone come un pacchetto “pronto all’uso”: include tutte le patch di sicurezza e gli aggiornamenti software pubblicati finora, evitando a chi installa il sistema da zero di dover scaricare centinaia di aggiornamenti subito dopo l’installazione.

Le immagini di Ubuntu 24.04.4 LTS sono già disponibili per le edizioni Desktop e Server, oltre che per tutte le varianti ufficiali come Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Studio, Edubuntu, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Budgie, Ubuntu MATE, Ubuntu Unity e Ubuntu Kylin, direttamente dal sito ufficiale di Canonical.

Guardando al futuro, il prossimo aggiornamento di mantenimento, Ubuntu 24.04.5 LTS, è previsto per agosto 2026 e non includerà ulteriori salti di kernel o stack grafico. Ad aprile arriverà infatti Ubuntu 26.04 LTS “Resolute Raccoon”, destinata a diventare il naturale punto di migrazione per gli utenti della serie 24.04.

Chi preferisce restare su Noble Numbat può farlo senza timori: Ubuntu 24.04 LTS continuerà a ricevere aggiornamenti e patch di sicurezza per almeno cinque anni, fino a giugno 2029. Il supporto può poi estendersi fino a 10 anni con Ubuntu Pro e arrivare addirittura a 15 anni tramite un abbonamento Legacy.