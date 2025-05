Ubuntu 24.04 aggiunge il supporto per le GPU Intel Battlemage

Canonical, in collaborazione con Intel, ha da poco aggiunto il supporto per le GPU Battlemage attraverso l’Intel Graphics Preview per Ubuntu 24.04 LTS. Si tratta di una novità che consente di utilizzare sia le Arc per desktop che le iGPU più recenti, nonché di sfruttarne al massimo le peculiarità hardware per le attività multimediali e i carichi di lavoro IA.

Canonical collabora con Intel e aggiunge il supporto alle GPU Battlemage su Ubuntu 24.04

Mentre Ubuntu 24.10 offre supporto nativo per le GPU Intel di ultima generazione, la versione LTS 24.04 forniva inizialmente solo un supporto base, aggiornato parzialmente con il rilascio di Ubuntu 24.04.2 all’inizio del 2025. Per garantire anche agli utenti che usano le edizioni LTS un’esperienza completa e aggiornata, Canonical e Intel hanno reso disponibile un nuovo repository opzionale denominato Intel Graphics Preview, per poter utilizzare le funzionalità avanzate con i carichi IA, calcolo computazionale e attività multimediali.

Il supporto permette di ottimizzare le prestazioni con il ray tracing nelle applicazioni come Blender, che supportano Intel Embree, beneficiando di un’accelerazione hardware che migliora le prestazioni di rendering fino a 4 volte rispetto le configurazioni standard.

Il nuovo repository di Canonical e Intel per Ubuntu 24.04 include anche numerosi aggiornamenti, correzioni di bug e ottimizzazioni dedicate, insieme a nuove funzionalità, tra cui il supporto per il debug e una nuova funzione di calcolo runtime che amplia le possibilità per sviluppatori e utenti avanzati.

Per abilitare il repository Intel Graphics Preview su Ubuntu 24.04 basta seguire le istruzioni ufficiali fornite da Canonical. Trattandosi di un repository anteprima però, è lecito aspettarsi instabilità e possibili altre problematiche. Come specificato dalla stessa Canonical, questo è inteso per scopi di test e validazione allo scopo di fornire un supporto kernel preliminare, non essendo così ideale per l’utilizzo in ambito produttivo, almeno fin quando la versione stabile dei repository non verrà rilasciata entro la fine dell’anno.