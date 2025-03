Ubuntu 24.04 LTS: risolti i problemi Bluetooth di connessione audio

Di recente, gli utenti di Ubuntu 24.04 LTS avevano riscontrato dei problemi di connessione con i dispositivi audio Bluetooth. Dopo averne scoperto la causa, gli sviluppatori hanno già rilasciato un aggiornamento che risolve l’inconveniente.

Ubuntu 24.04 LTS: gli sviluppatori rilasciano una patch per i problemi di connessione audio con il Bluetooth

Come segnalato dai molti utenti di Ubuntu 24.04 LTS, i problemi si presentavano dopo il riavvio o la riattivazione del sistema dopo la sospensione. Inoltre, molti utenti più esperti che hanno segnalato il problema hanno aggiunto che pure un tentativo manuale di riconnettere il dispositivo dopo la riattivazione o il riavvio non andava a buon fine, rendendo necessaria la rimozione e la riassociazione del dispositivo per far in modo di poter utilizzarlo nuovamente.

Se vi state chiedendo qual era la causa, pare che questa sia originata da una modifica al kernel Linux, la quale causava dei problemi di lettura delle chiavi dei dispositivi memorizzati, stando a quanto segnalato in un bug report per il componente Bluez.

Tuttavia, non tutti i dispositivi audio sembrano interessati dal problema che ha afflitto Ubuntu 24.04 LTS, che non è nemmeno presente su altre versioni della distribuzione Linux, come Ubuntu 24.10, dato che in quel caso viene installata una versione più recente di Bluez.

La patch realizzata dagli sviluppatori è quindi stata retroportata come aggiornamento di versione stabile per 24.04 LTS. Una volta installato, i dispositivi audio senza fili che presentavano il problema dovrebbero riconnettersi in maniera automatica e correttamente dopo un riavvio o la ripresa della sospensione. Gli utenti che hanno già installato la patch hanno segnalato che il problema è anche stato risolto.

Chi quindi, facendo uso di Ubuntu 24.04 LTS, ha riscontrato tale problema con il Bluetooth e il proprio dispositivo audio, che si tratti di cuffie, microfono o altro, dovrebbe installare quanto prima la patch già disponibile.