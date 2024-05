Ubuntu 24.10 passa a Wayland per gli utenti Nvidia

Wayland è ormai diventato il gestore finestre più utilizzato dagli utenti Ubuntu, eccetto per gli utenti con GPU Nvidia, almeno finora. Precedentemente infatti, chi dotato di scheda video GeForce o qualsiasi altro modello della casa californiana, doveva ancora utilizzare Xorg/X11, mentre adesso, grazie al miglioramento del supporto, Wayland sarà il gestore predefinito a partire dalla versione 24.10.

Ubuntu 24.10: Wayland sarà il gestore predefinito anche per le GPU Nvidia

Fino a poco tempo fa, Ubuntu continuava a utilizzare X11 sui sistemi con scheda video Nvidia per l’assenza di supporto da parte dei grafici proprietari a Wayland. La situazione, per fortuna, è però cambiata di recente, dato che adesso Wayland è ormai lo standard più diffuso nelle distribuzioni Linux, motivo per cui il supporto è iniziato ad arrivare anche in questo caso.

Attualmente l’implementazione del nuovo gestore non è ancora completa, ma il livello è molto migliorato rispetto al passato. Per questo motivo, gli sviluppatori Canonical si sentono piuttosto sicuri di poter passare definitivamente a Wayland anche per quanto riguarda Nvidia a partire dalla versione 24.10.

Wayland era già testato con Nvidia su Ubuntu nelle versioni intermedie, mentre adesso che verrà ufficialmente rilasciato nel canale stabile, potrà essere provato su più macchine e con l’intero bacino di utenza, in modo da risolvere velocemente i rimanenti problemi e completare l’integrazione.

La versione 24.10 è attesa per il rilascio a ottobre di quest’anno. Gli smanettoni più curiosi tuttavia, possono provare Wayland con Nvidia adesso, poiché è già presente nella versione attuale, seppur con i problemi di instabilità che ne conseguono. Il funzionamento dipende anche dalla versione driver installata.

Ovviamente si tratta di un altro passo definitivo verso la diffusione totale di Wayland, che sostituisce in questo modo X11 portando con se diverse migliorie al codice sorgente, oltre che una maggiore velocità e sicurezza. Di recente, è anche stato adottato su Miracle, la nuova edizione Fedora da poco approvata.