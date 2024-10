Ubuntu 24.10 rilasciato ufficialmente: ecco i cambiamenti

Canonical ha da poco rilasciato l’ultimo aggiornamento per la sua distribuzione Linux principale, vale a dire Ubuntu 24.10, dove vengono aggiornati i componenti e introdotte ulteriori funzionalità. La nuova versione si basa innanzitutto sul più recente kernel Linux 6.11, oltre che sull’ultima iterazione dell’ambiente desktop GNOME 47, insieme alle relative patch Mutter e GNOME Shell, che migliorano stabilità e prestazioni.

Ubuntu 24.10: cosa cambia nell’aggiornamento più recente

Ubuntu 24.10 cambia a partire dalla Dock, che ora visualizza gli ultimi aggiornamenti di Snap e include una migliore gestione per le PWA installate con Chromium Snap. Presenta poi un centro di sicurezza tutto nuovo, il quale consente agli utenti di disabilitare o abilitare più facilmente la richiesta per le autorizzazioni sperimentali per la cartella Home. Oltre a ciò, a migliorare è anche i gestore dei profili energetici, ottimizzato per il supporto all’hardware più recente, specie per i processori AMD più nuovi.

Per quanto riguarda i possessori di hardware Nvidia, la nuova versione del sistema passa ora definitivamente a Wayland, che è impostato come gestore finestre predefinito. Viene poi aggiornato il supporto ai dispositivi con lettore d’impronte digitali, oltre a migliorare il centro app, con miglioramenti che interessano la sezione “Gestisci” e il supporto per l’installazione dei pacchetti DEB di terze parti.

Ubuntu 24.10 aggiorna poi gli strumenti inclusi, quali GCC 14.2, GNU Binutils 2.43.1, GNU C Library 2.40, LLVM 19, Rust 1.80, Go 1.23, OpenSSL 3.3 , systemd 256.5, Netplan 1.1 e .NET 8. Tra i componenti, viene aggiornato anche il programma di installazione, con il supporto ai percorsi per i file locali, permettendo l’importazione dell’installazione automatica.

La nuova versione del sistema è disponibile al download dalla pagina ufficiale nelle varie edizioni Desktop, Server, Edubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Studio, Unity, Cinnamon, Budgie, Kylin e MATE. Trattandosi di una versione a supporto breve, questo è previsto per soli 9 mesi, fino a luglio del 2025, a differenza della versione 24.04 LTS che verrà invece supportata fino al 2029.