Ubuntu 25.04 abiliterà predefinitivamente NVIDIA Dynamic Boost

Ubuntu 25.04 Plucky Puffin, la prossima versione della distribuzione Linux di Canonical in uscita tra qualche mese, abiliterà in maniera predefinita il supporto per la funzionalità Dynamic Boost di NVIDIA, quando viene utilizzato il driver supportati nei portatili compatibili.

Ubuntu 25.04 abiliterà NVIDIA Dynamic Boost in maniera predefinita

NVIDIA Dynamic Boost che sarà presente su Ubuntu 25.04 è una funzionalità pensata specificamente per i portatili con GPU dedicata prodotta dall’azienda californiana. Questa consente di utilizzare parte della potenza computazionale del processore nel caso in cui la scheda video dedicata sia utilizzata intensivamente, riducendone al tempo stesso la frequenza operativa.

La funzione fa uso del controller di potenza di sistema dedicato è basata sul servizio in esecuzione nvidia-powerd, che permette di condividere la potenza tra CPU e GPU. Dynamic Boost può ottimizzare e migliorare le prestazioni, regolando la potenza massima in base allo stato di alimentazione del portatile, se questo è collegato o meno al caricabatterie da muro, in modo da aumentare l’autonomia complessiva.

Ubuntu 25.04 arriva, a dire il vero, un po’ in ritardo su questa funzione, approvandone l’aggiunta soltanto ora per la prossima versione. Naturalmente, nei portatili con GPU Nvidia che non supporteranno tale funzionalità, il servizio non verrà abilitato, evitando così possibili problemi di compatibilità o instabilità con l’hardware meno recente. La funzionalità è stata inserita con un’eccezione per il congelamento dello sviluppo la scorsa settimana. Per tutti i dettagli, è possibile consultare la documentazione dei driver.

Tra le altre novità che troveremo nella prossima versione della distribuzione Linux c’è anche una nuova app per la gestione dei PDF, ovvero Papers, che va a sostituire Evince. Continuando a essere basata su quest’ultima, modernizza l’interfaccia passando a standard più moderni come la libreria GTK4/libadwaita, oltre a permettere il supporto di un’ampia tipologia di formati di documenti, con funzionalità mirate alla gestione dei PDF.