Ubuntu 25.10: le ultime build anteprima passano a Linux 6.17

Le ultime build anteprima disponibili su Ubuntu 25.10, in uscita il 9 ottobre 2025, sono passate a Linux 6.17, l’ultima versione del kernel non ancora ufficialmente rilasciata. Nonostante sia ancora disponibile in versione release candidate, non essendo ancora del tutto stabile, gli sviluppatori hanno preferito utilizzarla comunque per offrire la release più aggiornata, che sarà già pronta nella versione stabile del sistema.

Ubuntu 25.10 già aggiornato con il kernel Linux 6.17

Il passaggio a Linux 6.17 nelle build anteprima di Ubuntu 25.10 risolve una volta per tutte l’incertezza sulla versione da utilizzare nella release stabile. Inizialmente, infatti, si ipotizzava l’utilizzo della versione 6.16.

L’utilizzo della nuova versione, in uscita a breve, sull’anteprima tecnica del sistema permette agli sviluppatori di testare al meglio tutte le caratteristiche. Una volta disponibile la versione stabile di Linux 6.17, gli utenti che installeranno Ubuntu 25.10 in versione pre-stabile riceveranno un aggiornamento software con la versione definitiva del kernel.

Come per ogni versione, Linux 6.17 permette di espandere ulteriormente la compatibilità hardware, garantendo un funzionamento adeguato con i sistemi e i dispositivi moderni. Non mancano le canoniche ottimizzazioni al codice, che contribuiscono a migliorare le prestazioni in varie aree, come l’archiviazione, la rete e altro.

D’altro canto, Ubuntu 25.10 prevede un importante ammodernamento del sistema, con step sempre più grandi verso la transizione al codice Rust. Caratterizzato da prestazioni e sicurezza, questo codice è ormai la scelta prioritaria degli sviluppatori Canonical della distribuzione Linux, per lo sviluppo dei principali componenti di sistema. Uno di questi è Coreutils, che proprio nella prossima versione verrà ricompilato interamente in Rust.

Altre novità interessano poi l’interfaccia, con uno svecchiamento delle icone per la nuova versione del tema predefinito Yaru. Oltre alle icone per le app, il tema rinnova le icone simboliche per la rete, la batteria e altri indicatori, insieme a varie migliorie che rendono l’interfaccia più fruibile nella sua esperienza d’uso quotidiana.