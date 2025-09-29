 Ubuntu 25.10 si disfa del menu per le applicazioni d'avvio
Ubuntu 25.10 elimina il menu "Applicazioni d'avvio" per semplificare ulteriormente la procedura, spostandola nel menu "Applicazioni".
Informatica Sistemi operativi
Ubuntu 25.10 eliminerà dalle impostazioni il menu “Applicazioni d’avvio”, a seguito dell’aggiornamento a GNOME 49 e di una nuova versione del pacchetto gnome-session. Sarà comunque possibile avviare automaticamente le applicazioni all’avvio del sistema, ma con un approccio diverso da quello conosciuto finora da tutti gli utenti della distribuzione Linux.

Ubuntu 25.10: via il menu Applicazioni d’avvio

Ubuntu 25.10 aggiornerà l’ambiente desktop a GNOME 49, con diverse novità per la gestione delle sessioni, ora decisamente migliorata, e un’integrazione più profonda con systemd. Ciò ha tuttavia comportato la rimozione del frontend per il menu Applicazioni d’avvio, uno strumento che permetteva agli utenti di configurare comandi personalizzati, script, servizi e altre operazioni da eseguire automaticamente all’avvio del sistema operativo.

Nonostante la scomparsa di questo strumento, la funzionalità di base per l’avvio automatico delle applicazioni non è stata ovviamente eliminata. Ubuntu ha semplificato il processo, spostando la gestione delle app all’avvio direttamente nel pannello delle impostazioni di sistema.

Per aggiungere o rimuovere un’applicazione dall’avvio automatico su Ubuntu 25.10, basterà quindi aprire le impostazioni, recarsi su “Applicazioni” e selezionare quella che si desidera avviare, o anche interrompere, in automatico all’avvio, attivando il toggle relativo.

Nonostante la nuova procedura sia decisamente più semplice e intuitiva per tutti, risulta meno flessibile rispetto al vecchio menu, dato che non permette di configurare opzioni avanzate. Non è tuttavia chiaro quanti utenti ne facessero effettivamente uso. Alcune stime suggerivano che il numero era piuttosto basso, cosa che ha spinto Canonical a semplificare il tutto su Ubuntu 25.10.

I più smanettoni dovranno quindi gestire tali configurazioni manualmente tramite file di configurazione di systemd o altri strumenti avanzati. In alternativa è anche possibile far uso di GNOME Tweaks, pur non rappresentando una sostituzione completa. La nuova versione pare aver rimosso anche il vecchio pacchetto per il comando “sudo apt install gnome-startup-applications”, il quale adesso non è più disponibile nei repository.

Fonte: Omgubuntu

