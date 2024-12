Ubuntu aggiunge il supporto Unicode per emoji più recenti

Ubuntu 22.04 e 24.04 LTS aggiorneranno le emoji all’ultima versione Unicode 16.0, con 8 nuove faccine da poter utilizzare nei relativi ambiti di comunicazione. Le nuove emoji vengono introdotte in concomitanza all’aggiornamento del font Noto Color Emoji, distribuito da Canonical a partire dal 2017.

Ubuntu aggiorna le faccine allo standard Unicode 16.0

Unicode 16.0, in arrivo su Ubuntu, è stato lanciato a settembre, con un totale di 5.185 nuovi caratteri, inclusi 7 nuovi punti di codice emoji e 1 nuova sequenza emoji per un’altra bandiera nazionale, ovvero quella dell’Isola di Sark.

Tra le nuove faccine, sono ora incluse un viso con le borse sotto agli occhi, l’impronta digitale umana, l’emoji degli schizzi d’acqua, una radice di verdure, un albero senza foglie, un’arpa, una pala e infine la bandiera di Sark anticipata prima, per un totale di 8 nuove emoji.

Il motivo per cui Ubuntu tiene aggiornato lo standard Unicode è far in modo di far funzionare sempre le nuove emoji nell’ultima versione della distribuzione Linux, allo scopo di essere al passo con le piattaforme di comunicazione, le quali sono sempre le prime ad adottare la versione più recente, più che inseguire semplicemente le tendenze o attrarre un pubblico “giovane”.

Le emoji, come sappiamo, sono utilizzate ampiamente online non solo per comunicare ma anche negli articoli, nei blog e, spesso e volentieri, pure in documentazione tecnica come i manuali. Non mancano ovviamente neanche i chatbot, i quali ne fanno largo uso. È quindi importante che gli utenti della distribuzione di Canonical possano visualizzare senza problemi le nuove emoji inserite attraverso nuove versioni Unicode.

L’aggiornamento è maggiormente importante per le versioni Ubuntu con supporto a lungo termine, come le versioni aggiornate fino a 10 grazie al programma Ubuntu Pro, dove il nuovo standard Unicode arriverà tramite backporting, aggiornando il pacchetto “fonts-noto-color-emoji”, aggiunto ai repository, che verrà distribuito alle versioni interessate proprio nelle prossime settimane.