Ubuntu, le nuove patch risolvono sei vulnerabilità

Canonical ha da poco pubblicato dei nuovi aggiornamenti di sicurezza per il kernel Linux di tutte le versioni di Ubuntu attualmente supportate che vanno a risolvere ben sei vulnerabilità recentemente scoperte dai ricercatori di sicurezza e, dunque, permettono di mettere al riparo il proprio sistema dalle “grinfie” di eventuali malintenzionati.

Ubuntu: i nuovi aggiornamenti di sicurezza per il kernel Linux

Per la precisione, le patch risolvono le falle identificate come CVE-2021-3744 e CVE-2021-3764 che sono state scovate nel driver AMD Cryptographic Coprocessor (CCP) del kernel Linux e che potrebbero consentire di mettere a segno un attacco DoS.

Solo per Ubuntu 21.10 e 20.04 LTS con kernel Linux 5.13, per Ubuntu 21.04 e 20.04 LTS con kernel Linux 5.11 e per Ubuntu 20.04 LTS e 18.04 LTS con kernel Linux 5.4, i nuovi aggiornamenti risolvono pure la falla siglata come CVE-2021-3655, scoperta da Ilja Van Sprundel nell'implementazione SCTP del kernel Linux, la quale potrebbe consentire a un malintenzionato di esporre informazioni sensibili.

Per Ubuntu 21.10, 21.04 e 20.04 LTS che eseguono kernel armhf, i nuovi aggiornamenti di sicurezza risolvono pure la falla CVE-2021-42252, scoperta nell'implementazione del controller bus Aspeed Low Pin Count (LPC) del kernel Linux e che potrebbe permettere a un malintenzionato di arrestare in maniera anomala il sistema, sempre tramite attacco DoS oppure eseguendo codice arbitrario.

Solamente per Ubuntu 21.10 e 20.04 LTS che eseguono il kernel Linux 5.13, è stata altresì risolta la vulnerabilità CVE-2021-43057, scoperta da Jann Horn di Google Project Zero nel sottosistema SELinux. Anche questa falla potrebbe permettere la messa a segno di un attacco di tipo Denial of Service o l'esecuzione di codice arbitrario sui sistemi Ubuntu in cui è abilitato SELinux.

Un'altra falla corretta è quella identificata come CVE-2021-37159, la quale interessa i sistemi Ubuntu 20.04 LTS e 18.04 LTS che eseguono il kernel Linux 5.4, nonché i sistemi Ubuntu 18.04 LTS, 16.04 ESM e 14.04 ESM che eseguono il kernel Linux 4.15. Si tratta di un difetto di sicurezza scoperto nel driver del dispositivo Option USB High Speed ​​Mobile che potrebbe consentire di bloccare il sistema.