Ubuntu Security Center arriverà presto in versione stabile

La nuova app Ubuntu Security Center si sta preparando per la sua prima versione stabile, insieme a uno strumento in background chiamato Prompting Client. L’arrivo di questa app era già stato segnalato all’inizio di quest’anno. Tuttavia, da allora è cambiato poco: il codice di base è stato migliorato, l’interfaccia utente di Flutter è stata resa più simile a Yaru/GTK e poco altro. La descrizione di Snap Store per l’app la descrive come “Security Center UI per il desktop“. Ciò non dice molto sullo scopo o sul perché un utente potrebbe volerla installare. In breve, Security Center è un’interfaccia grafica tramite cui gestire le autorizzazioni delle app snap e poco altro. Queste autorizzazioni dovrebbero essere diverse dai controlli che gli utenti gestiscono già tramite la sezione Applicazioni (in Impostazioni).

Le build precedenti di aprile includevano l’integrazione di Ubuntu Pro, ma non è più presente nelle versioni del canale “stable” o “edge“. Ciò presumibilmente perché Ubuntu Security Center non era ancora pronto per Ubuntu 24.04 LTS e Ubuntu Pro è disponibile solo nelle release LTS.

Ubuntu Security Center: l’app potrebbe utilizzare Prompting Client

Ubuntu Security Center ora ha un toggle (etichettato sperimentale) che sembra forzare tutte le app snap a chiedere l’autorizzazione quando provano ad accedere a cose al di fuori del loro sandbox. Non è ancora chiaro se questa funzionalità utilizzi il nuovo strumento Prompting Client che Canonical sta sviluppando. Questo è un gestore di autorizzazioni GUI AppArmor che “richiede” agli utenti finestre di dialogo di autorizzazioni GUI quando un’app deve fare qualcosa al di fuori dei confini della sua policy di sicurezza designata (come impostato da AppArmor). Gli utenti che desiderano provare la nuova app possono installare Ubuntu Security Center dallo Snap Store. Anche Prompting Client è sullo stesso Store. Per chi volesse saperne di più, nei prossimi giorni Canonical dovrebbe pubblicare un post dedicato sul proprio blog.