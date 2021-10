Udemy, dai corsi online alla quotazione in Borsa

Udemy vuol diventare grande. La crescita della piattaforma per la formazione online è tale da consentire ambizioni più alte, cercando l'IPO che porterebbe il gruppo al debutto sul mercato azionario. La scintilla è nella quotazione di Duolingo, un successo che ora anche Udemy ritiene ripetibile e di buon potenziale.

Udemy, IPO in vista

L'operazione avrebbe un forte significato per il momento in cui arriva. La crescita di queste piattaforme è infatti parsa a molti come frutto estemporaneo delle necessità imposte dalla pandemia. In realtà il consolidamento sarebbe stato ben più strutturale, incamerando numeri e utenza tali da suggerire ulteriori e più ampi margini di ampliamento dell'offerta. Più corsi, più utenti, ma soprattutto più aziende potrebbero essere attratte da una piattaforma di questo tipo e attingere ai capitali derivanti da un'IPO potrebbe offrire grandi possibilità di investimento.

Hai mai provato i corsi Udemy? Da Excel a Phyton, passando per WordPress, i rudimenti della lingua inglese o le basi del digital marketing: le possibilità sono molte e potrebbero essere presto ben più ampie e particolareggiate, con servizi dedicati ed un supporto ancor più esteso al mondo della formazione. Approdare all'IPO significa gettare le basi per tutto quel che ancora la piattaforma non ha potuto mettere in piedi, ma che intravede appena oltre l'orizzonte.

Quali margini ci sono per il comparto “Ed Tech“? Può essere questa la nuova gallina dalle uova d'oro? Udemy ci spera, gli investitori son pronti a scommetterci.