Udemy: corso completo su Microsoft Excel a soli 14,99 Euro

Non è solo la piattaforma di corsi Domestika a proporre sconti importanti per Halloween. Oltre al prezzo bomba sul pacchetto di 3 corsi creativi a scelta, infatti, la concorrente Udemy propone tante altre offerte. Come al solito, però, si tratta di promozioni flash dalla durata massima di un giorno. In questa occasione specifica potrete trovare un corso completo su Microsoft Excel a 14,99 Euro, ovvero all’85% in meno rispetto al prezzo di listino!

Udemy: cosa include il corso su Microsoft Excel

Il corso in questione, tenuto dal data analyst Massimo Zucchini, garantisce l’insegnamento di tutto ciò che offre Excel dalle basi alle nozioni avanzate. Si contano ben 214 lezioni per un totale di 20 ore e 4 minuti. Si comincia proprio dai fondamenti del software di casa Microsoft e poi si procede con l’inserimento efficace di dati, la formattazione veloce, l’implementazione di formule matematiche e funzioni sul foglio di lavoro, ma anche grafici, filtri, tabelle Pivot e molto altro ancora! Infine, si arriverà al livello avanzato, con annesso progetto ed esercizi di prova pensati dal docente.

L’intero pacchetto, denominato “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato”, è pensato per chiunque. Siete principianti che volete apprendere tutti i dettagli di Excel? Avete già competenze informatiche ma vi manca una conoscenza avanzata del programma? Volete arricchire il vostro curriculum, o comunque il vostro bagaglio di conoscenze? Si tratta del corso che fa al caso vostro. L’unico requisito è l’essere in possesso del software Microsoft Excel nelle versioni successive al 2010.

Il tutto costa normalmente 99,99 Euro. Tuttavia, l’offerta flash odierna porta il prezzo a 14,99 Euro, l’85% in meno! Come per ogni altro corso acquistato su Udemy, l’accesso sarà illimitato in seguito al pagamento. Inoltre, potrete visualizzarlo su PC, smartphone, tablet e anche TV. Se non dovesse rivelarsi il corso adatto a voi o di vostro gradimento, allora potrete procedere con la richiesta di rimborso entro 30 giorni.