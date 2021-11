Udemy: guida completa HTML5 e CSS3 per sviluppatori Web a soltanto 14 Euro

Assieme al grande sconto sul corso base completo WordPress, Udemy include tra le offerte a tempo con durata prevista fino al 4 novembre 2021 anche una guida completa su HTML5 e CSS3 per aspiranti sviluppatori Web. Volete imparare a strutturare il vostro sito Web in completa autonomia? Volete anche ottimizzarlo per i motori di ricerca? Allora provate questo corso, in sconto da 89,99 Euro a 13,99 Euro!

Imparate a sviluppare siti Web con questa guida completa HTML5 e CSS3

A tenere le 154 lezioni di cui si compone il corso è il software engineer Hidran Arias, il quale per ben 17 ore e 47 minuti vi insegnerà come strutturare una pagina Web e realizzarla da cima a fondo. Il tutto comincia dalle basi HTML, con aggiunta anche di CSS e JavaScript. Segue quindi l’introduzione di fogli di stile a cascata, elementi per la formattazione del testo, l’aggiunta di immagini di sfondo, collegamenti e molto altro ancora. Durante l’intero corso, per diverse sezioni, non mancheranno anche esercizi per mettere in pratica le nozioni apprese.

La conclusione consisterà nell’installazione della piattaforma NetBeans e nella sua configurazione per codificare in CSS3 e HTML5. Infine, l’ultima sezione sarà focalizzata sull’installazione di un Web Server. Non è un corso estremamente semplice. Ciononostante, consentirà a molti utenti di apprendere le nozioni essenziali alla creazione di siti Web. Il corso è comunque rivolto principalmente ad aspiranti Web Designer e programmatori backend. I requisiti? Semplicissimi: avere un PC con un browser installato e accesso a Internet.

Come specificato in apertura, questo corso su CSS3 e HTML5 solitamente ha un prezzo pari a 89,99 Euro. Fino al 4 novembre 2021 ci sarà però uno sconto dell’84% che porterà il prezzo a solamente 13,99 Euro. Come per tanti altri corsi Udemy, l’accesso sarà illimitato anche su smartphone e smart TV. In caso di insoddisfazione, i gestori della piattaforma garantiscono il rimborso entro 30 giorni.