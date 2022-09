Udinese-Inter (Serie A): guardala in streaming

Udinese-Inter è una sfida ad alta quota, tra due formazioni che stazionano nella parte più alta della classifica. I bianconeri, la vera sorpresa di questa nuova Serie A, distano un solo punto dalla vetta e sembrano non poter più nascondere le loro ambizioni per un piazzamento nell’Europa che conta. Ospitano sul terreno di casa i nerazzurri, decisi a riacciuffare le squadre che si trovano in testa per arrivare al traguardo cucendosi la seconda stella sul petto. Il fischio d’inizio è in programma per domenica 18 settembre alle 12:30.

Udinese-Inter (Serie A): guardala in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Ad anticipare il match è una ricca anteprima, con analisi e commenti dallo studio e dal terreno della Dacia Arena. La piattaforma è accessibile anche su Sky Q e nell’offerta di TIMVISION.

Per quanto riguarda le formazioni, Sottil affiderà la porta a Silvestri, protetto dalla solidità di Becão e con Pereyra a smistare palloni per l’accoppiata Deulofeu-Beto. Inzaghi dovrebbe invece proporre Handanovič tra i pali (ormai l’alternanza con Onana in Champions sembra ben rodata, visti i tre punti ottenuti con il Viktoria Plzeň), dietro alla difesa titolare composta da Škriniar, De Vrij e Bastoni, con Barella e Brozović a dettare i tempi del centrocampo dietro a Martínez e Džeko terminali offensivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.