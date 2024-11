Udinese - Juventus: come vedere la diretta in streaming dall'estero

Domani, sabato 02 novembre 2024, si giocherà Udinese – Juventus. Una partita molto attesa per tutti i tifosi di queste due squadre. Si gioca per il campionato italiano di Serie A Enilive. Chi vincerà? Scopri come vedere la diretta in streaming senza limitazioni anche si trovi all’estero. Cosa stai aspettando? Scarica adesso NordVPN, in offerta speciale.

Grazie alla promozione legata al Black Friday hai un ottimo risparmio. Insomma, è il momento giusto per attivarla. Configurarla per guardare la partita live streaming anche se ti trovi fuori dall’Italia è molto semplice e veloce. Installa l’app sul dispositivo dal quale seguirai l’incontro. Ricordati che hai a disposizione un massimo di 10 installazioni per usarla contemporaneamente.

Dopodiché vai alla sezione server e seleziona un Server Italiano. Una volta connesso il dispositivo, torna alla piattaforma di streaming che trasmette il match. Ricordati di cancellare i dati dell’app prima di attivare NordVPN. Accedi nuovamente con il tuo abbonamento italiano e avvia la diretta streaming. Grazie ai suoi server sempre aggiornati potrai vedere Udinese – Juventus in diretta dall’estero.

Udinese – Juventus: dove vederla in diretta streaming

Per vedere Udinese – Juventus in diretta streaming devi avere un abbonamento DAZN attivo. Se ancora non lo hai attivato, approfitta subito dell’offerta disponibile a questo link. Scegliendo l’abbonamento annuale risparmi ancora di più senza rinunciare allo spettacolo della Serie A Enilive in esclusiva streaming.

Il calcio d’inizio sarà fischiato alle 18:00 di sabato 2 novembre 2024. Vediamo le probabili formazioni delle due squadre.

Udinese (3-5-1-1) : Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Davis; Lucca.

: Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Davis; Lucca. Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, McKennie; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

La telecronaca di Udinese – Juventus è stata affidata a Pierluigi Pardo mentre il commento tecnico a Massimo Ambrosini.