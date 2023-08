Come vedere Udinese-Juventus in streaming

Udinese-Juventus è la sfida tra bianconeri in scena alla Dacia Arena, per la prima giornata della nuova Serie A. Per una strana coincidenza, è lo stesso incontro disputato nell’ultimo turno del campionato scorso, quando a decidere il match fu un gol di Chiesa nel secondo tempo. Questa volta, l’appuntamento è in programma per domenica 20 agosto alle ore 20:45, con la possibilità di streaming su DAZN.

Serie A: guarda Udinese-Juventus in streaming

Non ci sono state rivoluzioni per le due rose durante la sessione del calciomercato estivo, almeno fin qui. Aké è passato proprio dalla Vecchia Signora ai friulani, che hanno acquistato anche il difensore Zemura e il promettente attaccante Lucca. Per gli ospiti si registra invece l’arrivo del figlio d’arte Weah, già capace di mettersi in mostra.

I tifosi delle due squadre che vestono strisce bianconere possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Nell’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca a Edoardo Testoni e il commento tecnico a Marco Parolo.

Sottil e Allegri sono chiamati a elaborare la strategia migliore per allungare le mani sui primi tre punti della stagione in palio. Ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Udinese (3-5-2): Silvestri, Perez, Bijol, Masina, Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara, Thauvin, Beto;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic.

I bookmaker danno per favoriti gli ospiti, ma il pronostico lascia il tempo che trova, considerando i tanti fattori in gioco a inizio stagione, non ultimo il carico di lavoro della preparazione ancora nelle gambe.

Dieci partite su dieci, trasmesse in diretta streaming per ogni turno di campionato, attendono chi sceglie di attivare un abbonamento a DAZN. La piattaforma detiene infatti i diritti per ospitare ogni match del torneo.

