Come vedere Udinese-Juventus in streaming (Serie A)

Udinese-Juventus in campo alle ore 21:00 di domenica 4 giugno per la giornata 38 di Serie A, l’ultima del campionato. Un confronto tra bianconeri, nella cornice dello stadio Friuli (Dacia Arena), da guardare in diretta streaming. Saranno soprattutto gli ospiti a fare di tutto per agguantare la vittoria e chiudere così una stagione più complicate nella storia della Vecchia Signora.

Serie A: guarda Udinese-Juventus in streaming

Dodicesima posizione in classifica a 46 punti per i padroni di casa, fuori dalle prossime coppe, ma già salvi da parecchi turni. Situazione ben diversa invece per gli avversari, settimi a 59 punti dopo l’ennesima penalizzazione (-10) e a caccia di un risultato utile per continuare a sperare nell’accesso alla prossima Europa League (al momento sono in Conference League), sempre che la UEFA non infligga loro un’esclusione per questioni extra-campo.

I tifosi delle due squadre che vogliono guardare la partita hanno a disposizione due opzioni per farlo. La prima è quella che passa dallo streaming su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Marco Parolo. In alternativa c’è la diretta trasmessa da Sky e NOW.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto dai due allenatori, Sottil e Allegri. Per quest’ultimo potrebbe trattarsi della sua ultima volta sulla panchina del club torinese.

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Masina, Perez, Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie, Nestorovski, Beto;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Rugani, Danilo, Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik, Di Maria.

Il favore dei pronostici è per gli ospiti, ai quali è assegnato il 49% di possibilità di vittoria, mentre ai padroni di casa spetta solo il 25%. Il restante 26% è attribuito a un eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

La portabilità transfrontaliera garantita dalle due piattaforme consente di vedere Udinese-Juventus senza problemi anche dall’estero, con telecronaca in italiano. Attenzione però al fattore sicurezza se la connessione transita da reti aperte come quelle degli alberghi.

Per tutelare dati e privacy in modo adeguato, anche durante lo streaming, è bene affidarsi a una soluzione dedicata e certificata. Quella proposta da Nord VPN (in super offerta) include tutto ciò che serve: una Virtual Private Network per ottenere indirizzi IP da ogni angolo del mondo, un antivirus sempre aggiornato, un gestore delle password e spazio sul cloud per il backup crittografato.

