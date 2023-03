Come vedere Udinese-Milan in streaming (Serie A)

Udinese-Milan è il posticipo del sabato (19 marzo, 20:45) che porta alla Dacia Arena un incontro dall’esito tutt’altro che scontato. Da una parte sono schierati i padroni di casa, con tre risultati utili consecutivi alle spalle, dall’altra gli ospiti, che potrebbero ritrovare Ibrahimovic titolare in campionato dopo un lungo stop. È possibile seguirla anche in streaming su DAZN.

Serie A: guarda Udinese-Milan in streaming

Per completezza, sono due le opzioni messe a disposizione dei tifosi per guardare la partita, in entrambi i casi con telecronaca in italiano: il già citato streaming su DAZN (Stefano Borghi, Simone Tiribocchi) oppure la diretta trasmessa da Sky e NOW (Andrea Marinozzi, Luca Marchegiani).

Lo stato attuale della classifica vede i friulani al decimo posto con 35 punti, chiudi tra Bologna e Fiorentina, mentre i milanesi sono quarti a 48 punti, tra Lazio e Roma protagoniste domani del derby della capitale.

Così i due tecnici, Sottil e Pioli, dovrebbero schierarsi all’ingresso in campo: ecco le probabili formazioni.

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie, Beto, Success;

Milan (3-4-2-1): Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Hernandez, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic.

I pronostici assegnano ai rossoneri il 43% di probabilità di vittoria e agli avversari il 29%.

Come vedere la partita dall’estero

Nessun problema per chi si trova all’estero e desidera vedere Udinese-Milan, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme. Attenzione però al fattore sicurezza quando ci si connette attraverso reti aperte, condivise o pubbliche, incluse quelle degli alberghi.

Per tutelare adeguatamente dati e privacy durante le attività online, compreso lo streaming, si consiglia l'impiego di una soluzione dedicata, come quella di una VPN con server in tutto il mondo.

