Come vedere Udinese-Napoli in streaming (Serie A)

Udinese-Napoli è il match che chiude la giornata 33 di Serie A e che potrebbe ufficialmente assegnare lo scudetto ai partenopei. In programma alle ore 20:45 di giovedì 4 maggio, nella cornice della Dacia Arena, la partita può essere vista in diretta streaming in esclusiva su DAZN. La sfida potrebbe trasformarsi in una passerella e in una festa per gli uomini di Spalletti, reduci da un campionato pressoché perfetto, ormai prossimi ad alzare il trofeo.

Serie A: guarda Udinese-Napoli in streaming

Tredicesimo posto in classifica per i bianconeri, a 42 punti, che ormai certi della salvezza acquisita possono affrontare con serenità l’ultima parte della stagione. Prima posizione in solitaria invece per gli azzurri, a quota 79, a cui basta non perdere per allungare le mani sul tricolore atteso per ben 33 lunghi anni: è tutto pronto per la festa che accenderà una città e un popolo intero.

I tifosi delle due squadre, gli appassionati del grande calcio e tutti coloro che desiderano vivere le emozioni della gara che potrebbe valere il terzo scudetto nella storia del club partenopeo, hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming in esclusiva su DAZN. La piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a quella di Massimo Ambrosini.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni mandate in campo al fischio d’inizio dai due allenatori, Sottil e Spalletti. Eccole.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie, Pereyra, Nestorovski;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A dispetto della scaramanzia, i pronostici sono a favore degli ospiti, con il 54% di probabilità assegnate alla loro vittoria, mentre solo il 21% è assegnato a quella dei padroni di casa. Il restante 25% è attribuito a un eventuale pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

Anche chi si trova all’estero può guardare Udinese-Napoli senza limitazioni, una sfida potenzialmente storica per gli azzurri, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN.

