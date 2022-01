Ugreen HiTune X6: qualità audio e funzionalità al minimo storico

Se sei alla ricerca di un buon paio di auricolari Bluetooth, oggi ti riportiamo un’ottima offerta su uno dei modelli più versatili dal rapporto qualità/prezzo eccezionale. Si tratta delle Ugreen HiTune X6, una coppia di cuffie dall’ottima qualità del suono, ma che non rinuncia a nulla dal punto di vista funzionale oggi al minimo storico per soli 45 euro su Amazon.

Auricolari Bluetooth Ugreen HiTune X6: caratteristiche tecniche

La proposta di Ugreen offre un ottimo design decisamente curato e, soprattutto, compatto. Si tratta di auricolari in-ear dalle dimensioni e peso davvero contenuti, molto confortevoli e stabili all’orecchio. Uno degli aspetti più interessanti è senza dubbio la presenza di ben 6 microfoni, 3 per ogni auricolare. Questo perché le HiTune X6 integrano l’ANC, ovvero la cancellazione attiva del rumore capace di ridurre fino al 90% il disturbo ambientale. Inoltre, la presenza di ben 3 microfoni consente di eliminare qualsiasi disturbo durante le conversazioni per una qualità delle chiamate eccezionale. La qualità per la riproduzione musicale è offerta dai due driver da ben 10mm realizzati in carbonio. Questi garantiscono alti e medi puliti e cristallini, ma senza rinunciare ad una marcata profondità dei bassi. Una qualità nel complesso davvero incredibile considerando la fascia di prezzo.

Naturalmente, anche dal punto di vista funzionale Ugreen non ha lasciato nulla al caso. Il design estremamente pulito è dato dai comandi completamente touch. Da qui potrai controllare tracce, volume, chiamate, ANC e modalità a bassa latenza. Quest’ultima consente di ottenere la massima sincronia tra quanto visualizzato a schermo e ciò che viene riprodotto in cuffia, ideale soprattutto per l’intrattenimento e i giochi. A completare la dotazione ci pensa la certificazione IPX5 ottenuta attraverso un nano-rivestimento che protegge i componenti interni dai liquidi. Ciò significa che potrai utilizzare gli auricolari anche durante gli allenamenti senza alcuna preoccupazione. Ottima, infine, la batteria che fornisce 6 ore di autonomia che diventano 26 grazie alla custodia di ricarica a cui non manca la funzione di ricarica rapida. Insomma, dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo è davvero difficile trovare di meglio.

Grazie allo sconto del 14%, che si somma ad un ulteriore coupon del 25%, le Ugreen HiTune X6 sono disponibili su Amazon a soli 44,99 euro segnando il prezzo più basso mai raggiunto fino ad ora.