Contact tracking: in UK ora più simile a Immuni

Il nome è rimasto lo stesso, NHS COVID-19, ma la sostanza è cambiata. Debutta in questi giorni la nuova applicazione del Regno Unito per il contact tracing. Realizzata sulla base dello stesso approccio decentralizzato della nostra Immuni è in fase di distribuzione nelle sue release per dispositivi Android e iOS, ma non ancora in tutto il territorio.

Cestinata dunque la prima incarnazione del software il National Health Service ha deciso di passare alla tecnologia fornita da Google e Apple che toglie di mezzo qualsiasi potenziale rischio legato alla privacy. Ancora una volta come a maggio sarà l’Isola di Wight a ospitare la fase di test, affiancata però a questo giro da un’altra area (non precisata) e da un gruppo di volontari.

We have developed a new #NHSTestandTraceapp to help tackle the spread of coronavirus.

The state of the art app will be trialled by volunteers from the Isle of Wight, @NHSVolResponder across England and later residents of Newham.

Find out more: https://t.co/xEwGVxUCML pic.twitter.com/gKHM5JJhU1

— NHS Test and Trace app (@NHSTestTraceapp) August 13, 2020