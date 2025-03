UK indaga su come TikTok protegge la privacy dei minori

Il garante della privacy del Regno Unito ha deciso di ficcare il naso negli affari di tre colossi dei social media. L’Information Commissioner’s Office (ICO) vuole vederci chiaro su come TikTok, Reddit e Imgur proteggono la privacy dei minori sulle loro piattaforme. E non è uno scherzo.

Regno Unito apre indagini su TikTok, Reddit e Imgur per verificare il trattamento dei dati personali dei minori

Partiamo da TikTok. L’ICO vuole capire come l’app cinese usa le informazioni personali dei ragazzini tra i 13 e i 17 anni per consigliare loro i video. Il motivo? Le crescenti preoccupazioni su come i giovani utenti vengano esposti a contenuti potenzialmente dannosi. Insomma, se i ragazzi passano ore a guardare challenge stupide o pericolose, forse è colpa l’algoritmo di TikTok non è così innocente.

Ma TikTok non è l’unica nel mirino. L’ICO ha puntato i riflettori anche su Reddit e Imgur. In particolare, vuole verificare come queste piattaforme valutano l’età dei loro utenti nel Regno Unito e come usano le informazioni personali dei minori. Chissà se hanno qualcosa da nascondere…

L’indagine è appena iniziata. L’ICO deve ancora stabilire se ci siano state violazioni della legislazione sulla protezione dei dati. Ma di certo se TikTok, Reddit e Imgur hanno qualche scheletro nell’armadio, prima o poi salterà fuori.

Il Regno Unito dichiara guerra ai social “cattivi”

Non è la prima volta che le autorità britanniche mettono i social media con le spalle al muro. L’anno scorso, il regolatore Ofcom aveva aperto un’inchiesta su OnlyFans per presunte falle nella verifica dell’età degli utenti. Nel 2023 l’ICO aveva multato TikTok per ben 16 milioni di dollari per aver fornito servizi a bambini sotto i 13 anni senza il consenso esplicito dei genitori.