Contenuti politici di destra più visibili su X e TikTok

Uno studio effettuato da Global Witness conferma che gli algoritmi dei suggerimenti di X e TikTok danno più visibili ai contenuti politici di destra in Germania. Per quanto riguarda il social network di Elon Musk non si tratta di una novità assoluta. Stupisce invece il risultato ottenuto dalla piattaforma dell’azienda cinese.

Manipolazione dell’algoritmo?

L’organizzazione non-profit ha creato tre nuovi account su X, TikTok e Instagram, specificando l’interesse per la politica in Germania. Sono stati quindi seguiti i quattro principali partiti tedeschi (CDU, SPD, AfD e Bündnis 90/Die Grünen) e i rispettivi leader (Friedrich Merz, Olaf Scholz, Alice Weidel e Robert Habeck).

Per ogni account sono stati cliccati i cinque post più seguiti e visualizzato i video per almeno 30 secondi. I ricercatori hanno quindi analizzato i contenuti suggeriti dagli algoritmi. Su Instagram, il 59% dei post erano contenuti politici di destra. La percentuale è decisamente più alta su X e TikTok: 72% e 74%.

L’algoritmo di TikTok ha suggerito principalmente (78%) i post con supporto al partito di estrema destra AfD. Anche su X sono stati suggeriti post favorevoli a AfD, ma la percentuale è inferiore (64%). Il risultato dello studio evidenzia che gli algoritmi di TikTok e X favoriscono maggiormente i contenuti politici di destra.

Non è noto però se ciò sia intenzionale o dovuto alla manipolazione dell’algoritmo. Secondo Global Witness c’è una mancanza di trasparenza sul funzionamento del sistema. Il Digital Services Act vieta modifiche che possono influenzare il processo elettorale (il 23 febbraio ci sono le elezioni federali in Germania). Lo studio potrebbe essere utile durante le indagini avviate dalla Commissione europea nei confronti di X e TikTok.