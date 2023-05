Zoho presenta Ulaa: un browser, sei modalità

Un nuovo browser si affaccia in uno scenario già piuttosto popolato, ma proponendo una formula che merita una segnalazione: si chiama Ulaa, è sviluppato e distribuito dall’indiana Zoho Corporation. Il software promette un’esperienza di navigazione agile, grazie a un codice ottimizzato, e soprattutto sicura, nonché rispettosa della privacy. La sua peculiarità, ciò che può essere considerato un tratto distintivo, sono le diverse modalità incluse.

Ulaa è il nuovo browser di Zoho Corporation

Basato su Chromium, può essere già scaricato dal sito ufficiale nelle versioni per Windows, macOS con processori Intel, macOS con Apple Silicon, Linux, Android, Android (Google Play) e iOS (App Store).

Crediamo che navigare in Internet non dovrebbe costare la tua privacy. Ecco perché abbiamo realizzato un browser che la rispetta, protegge i tuoi dati personali ed è progettato per migliorare il tuo modo di lavorare online.

Nello screenshot qui sotto, l’interfaccia del browser, a dire il vero non troppo differente rispetto a quella delle più note alternative in circolazione. Nel riquadro a destra il Privacy Report che andrà ad animarsi con le statistiche relative alle richieste di tracking bloccate durante la navigazione.

Sono queste le sei modalità di navigazione offerte da Ulaa, tra le quali passare istantaneamente con un semplice click.

Personal : bilanciamento tra vita professionale e privata, senza compromessi per privacy e sicurezza;

: bilanciamento tra vita professionale e privata, senza compromessi per privacy e sicurezza; Work : blocco delle distrazioni da inserzioni pubblicitarie e pop-up;

: blocco delle distrazioni da inserzioni pubblicitarie e pop-up; Developer : suggerimenti sulle estensioni per utenti avanzati, sviluppatori e tester;

: suggerimenti sulle estensioni per utenti avanzati, sviluppatori e tester; Kids : uno spazio sicuro per i più piccoli con giochi e risorse protette da parental control;

: uno spazio sicuro per i più piccoli con giochi e risorse protette da parental control; Open Season : nessuna restrizione, blocco pubblicità e tracking disattivato;

: nessuna restrizione, blocco pubblicità e tracking disattivato; Incognito: niente salvataggio di cronologia e cookie.

In dotazione un ad-blocker sviluppato internamento e abilitato di default. A questo si aggiunge una policy che prevede il rilascio di patch per le vulnerabilità critiche entro 24 ore, con aggiornamenti ricevuti in modo automatico.