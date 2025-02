Ulteriori novità sul digitale terrestre: quali e come sintonizzarle

La piattaforma digitale terrestre è stata protagonista ancora una volta di ulteriori novità. Ci troviamo ancora a livello locale, questa volta nei MUX LOCALE 2 e MUX LOCALE 3 di Lombardia. Gli utenti che vivono in questa regione o al confine, potranno notare una modifica grafica nel logo di una delle emittenti locali disponibili su questi due multiplex.

Si tratta di TELE BOARIO, l’emittente di Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, sintonizzabile al Logical Number Channel LCN 81. La novità riguarda il suo logo che ora presenta in aggiunta “HD” a fianco dell’acronimo dell’emittente “TB” in verde con l’inconfondibile trifoglio. Una modifica prettamente estetica che però definisce la tecnologia delle trasmissioni.

Infatti, le programmazioni di TELE BOARIO HD avvengono in alta definizione con risoluzione video massima a 960 x 1080 pixel. Queste variazioni non hanno bisogno di azioni da parte degli utenti, ma si presentano automaticamente durante la trasmissione. Questa novità si aggiunge alle molte modifiche apportate sulla piattaforma DDT, come il recente aggiornamento della lista canali del digitale terrestre.

I multiplex lombardi del digitale terrestre

Vediamo quindi i multiplex lombardi del digitale terrestre aggiornati all’11 febbraio 2025 che includono questa modifica.