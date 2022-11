Ultima occasione: hosting WordPress gestito all'84% di sconto

Il Black Friday è ormai agli sgoccioli: se ancora non hai approfittato della promozione di SiteGround, questa è l’ultima occasione per farlo. Ancora per poche ore, infatti, potrai ottenere un sostanzioso sconto dell’84% su tutti i piani di hosting WordPress gestito, con prezzi che partono da soli 1,99 euro al mese.

Cosa offrono i piani SiteGround?

SSL gratuiti, backup giornalieri, servizio e-mail, toolkit per sviluppatori e strumenti di collaborazione sono soltanto alcuni tra i principali strumenti che SiteGround mette a disposizione di tutti i webmaster che si affidano al suo servizio. A ciò si aggiungono prestazioni elevate, grazie alla gestione automatica di WordPress sia in termini di sicurezza che di aggiornamenti.

Chiunque può usufruire dei servizi di SiteGround, senza necessariamente essere un esperto del settore. La piattaforma mette infatti a disposizione un kit WordPress Starter adatto ai principianti che include installazione automatica di WordPress e plugin aggiuntivi. Hai già un sito web ma vorresti trasferirlo su hosting WordPress? Con SiteGround puoi fare anche quello, grazie al plugin migrator: non dovrai nemmeno modificare la configurazione del tuo sito.

SiteGround è uno dei principali hosting provider per WordPress, consigliato ufficialmente da WordPress.org. I piani differiscono tra loro in termini di risorse e funzionalità aggiuntive disponibili. Per i siti semplici, che sono agli inizi, o quelli che non ottengono molto traffico c’è il piano StartUp: il più economico, in offerta a 1,99 euro al mese.

Per i siti in crescita, che aumentano costantemente i loro visitatori, puoi prendere in considerazione il piano GrowBig: l’offerta è di 3,99 euro al mese. Infine c’è GoGeek, ottimizzato per i siti web più strutturati, con molte visite e database in crescita (in particolare per gli e-commerce). Il prezzo è di 5,99 euro al mese, in sconto. Approfitta dell’offerta prima che sia troppo tardi: a questo link tutti i prezzi promozionali e le caratteristiche di ogni piano nel dettaglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.