Ultime 48 ore per bloccare il prezzo della luce: scopri l'offerta Engie

Con Engie puoi avere una tariffa luce a prezzo bloccato per i prossimi due anni, sia monoraria che a fasce.
C’è un’offerta che non puoi assolutamente farti scappare dato che ti permetterà di bloccare il prezzo della luce per i prossimi due anni: si chiama Engie Energia PuntoFisso 24 mesi ed è disponibile per l’attivazione fino al 12 febbraio. Hai ancora un po’ di tempo ma ti consigliamo di sbrigarti. Subito dopo il pulsante ti spieghiamo le condizioni.

Con questa offerta potrai congelare il prezzo della materia prima luce per due anni con la libertà di scegliere in base al tuo stile di vita. Potrai avere una tariffa monoraria con prezzo fisso a 0,096 €/kWh a qualsiasi ora, che è ideale se vivi a casa anche di giorno lavorando ad esempio in smart working. In alternativa, c’è la classica soluzione trioraria a fasce: paghi di più in F1 e F2, ma risparmi notevolmente la sera e nei weekend con la fascia a F3 a soli 0,0874 €/kWh.

Indipendentemente dalla scelta, il prezzo resta invariato per due anni interi. Saprai esattamente quanto spendi fino al 2028 con costi di commercializzazione fissi pari a 84€ l’anno, una cifra molto competitiva nel mercato libero attuale, a cui si aggiunge un piccolo onere di sbilanciamento nell’ordine di 0,002 €/kWh.

Un dettaglio non da poco è che, senza costi aggiuntivi, l’energia fornita proviene esclusivamente da fonti rinnovabili e la gestione è completamente digitale con la comodità dell’addebito diretto su conto corrente, bolletta elettronica via web e app ENGIE da cui puoi anche monitorare lo storico dei consumi degli ultimi 2 anni.

Pubblicato il 10 feb 2026

