Ultime Ore per mettere Echo Dot sotto l'albero di Natale ad appena 25€

Vuoi fare un regalo speciale o semplicemente introdurre Amazon Alexa in casa? Fallo con Echo Dot i 5ª generazione. Questo dispositivo sta bene ovunque ed è perfetto sotto l’albero di Natale. Con le ultime ore del Cyber Monday hai uno sconto di cui non privarti per ottenere l’assistente vocale più famoso al mondo e funzioni esclusive. Puoi acquistarlo a soli 25€ su Amazon approfittando dello sconto del 49%, collegati e aggiungilo al carrello prima che sia troppo tardi.

Echo Dot di 5ª generazione, perché scegliere questo modello?

Tutte le funzioni base di Amazon Alexa a disposizione per avere sia un assistente intelligente che trasformare casa in un’abitazione smart nel tempo. Echo Dot di 5ª generazione è un prodotto più che unico con design dalle dimensioni compatte così da poterlo posizionare all’entrata, in salotto e persino in camera da letto. Mettilo ovunque e usalo nel quotidiano: non ne farai mai più a meno.

La cassa integrata ha un suono potente e intenso per riprodurre la musica senza difetti. Funziona anche in Bluetooth per connettere i dispositivi e ascoltare brani anche senza abbonamenti. Novità saliente di questo modello è il sensore di temperatura integrato che torna utile nel caso tu abbia termostati e sistemi di riscaldamento e raffreddamento intelligenti.

Chiama Alexa e chiedile informazioni, crea reminder, sveglie e chiama amici e parenti. Con le Skills puoi personalizzare le funzionalità e con i vari prodotti sul mercato puoi gestire luci, telecamere, campanelli e così via. Nulla di più semplice e conveniente per avere quello di cui hai bisogno a portata di comando vocale.

A soli 25€ su Amazon, Echo Dot di 5ª generazione è l’acquisto giusto da fare. Lo sconto del 49% dovuto al Cyber Monday rende il prezzo una sciocchezza. Se sei interessato, mi raccomando, acquistalo presto perché oggi è l’ultimo giorno di sconti.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.