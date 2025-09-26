 Le ultime uscite su Disney+: solo 2,99 €/mese fino a domani
Ultimi due giorni per attivare l'abbonamento a Disney+ al prezzo mensile di soli 2,99 euro, per tre mesi: non perdere l'occasione.
L’immagine di copertina è dedicata a Marvel Zombies, nuova uscita di lusso nel catalogo di Disney+. La serie animata è appena arrivata sulla piattaforma: racconta l’avventura di un gruppo di sopravvissuti che rischia la vita per salvare il mondo da un’orda di non morti dotati di super poteri. La puoi vedere in streaming, insieme a tutte le altre novità, approfittando dell’offerta a 2,99 €/mese valida per tre mesi, fino a Natale. Attenzione, la promo scadrà domani.

Disney+: le ultime uscite e la promozione

Tra le altre ultime uscite più interessanti ci sono la serie Swiped ispirata alla vera storia della fondatrice di Bumble, il film live action di Lilo & Stich, la quinta stagione di Only Murders in the Building e gli episodi a mattoncini di LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy. Tutto questo senza dimenticare la nuova edizione di Italia’s Got Talent, nuova edizione con Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini, Alessandro Cattelan, Aurora e Fru dei Jackal. Le puoi guardare dai tuoi dispositivi, sugli schermi più piccoli di smartphone e tablet così come su quello più grande del televisore in salotto, in compagnia di tutta la famiglia.

Dando invece un’occhiata a quello che arriverà nei prossimi giorni, il 29 settembre toccherà a Morte nell’Appartamento 603: Cos’è successo a Ellen Greenberg?, mentre il giorno successivo a Chad Powers, commedia ambientata nel mondo del football americano.

Rimangono ancora poche ore per approfittare dell’offerta a 2,99 €/mese di Disney+: scadrà domani (sabato 27 settembre). La promozione ti permetterà di abbonarti per tre mesi alla piattaforma con un forte sconto, arrivando così fino a Natale in compagnia di tutti i contenuti inclusi nel catalogo. La formula è Standard con pubblicità. In alternativa è possibile scegliere i piani Standard o Premium che eliminano gli spot e includono caratteristiche aggiuntive come il supporto allo streaming con risoluzione 4K.

