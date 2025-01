Ultimi 15 giorni per avere 150 Giga in 5G con tutto illimitato a 5,99€ al mese

I clienti Iliad, Fastweb | Sky Mobile, Lycamobile, PosteMobile, Tiscali e molti altri hanno una grande opportunità. Sono infatti coloro interessati dalla nuova offerta Very Mobile che prevede a 5,99€ al mese per sempre 150 Giga di traffico in 5G con minuti e SMS illimitati. Ottieni subito l’offerta per uno dei piani tariffari mobili più economici e convenienti.

Un’offerta trasparente e flessibile

Tra le particolarità dell’offerta Very Mobile c’è l’assenza di costi fissi, vincoli o penali. È possibile, infatti, procedere in ogni momento alla disattivazione della linea senza dover pagare costi di uscita. Inoltre inclusi nell’offerta ci sono anche 7,5 Giga, minuti e SMS illimitati per navigazione nei Paesi dell’Unione Europea. I 150 Giga anche in 5G (con una copertura della rete fino al 99,7%) utilizzabili in Italia, invece, possono essere utilizzati anche in hotspot.

Nel caso in cui i Giga dovessero terminare, Very Mobile blocca la navigazione evitando così di applicare tariffe a consumo. È però possibile immediatamente riattivare la navigazione direttamente dall’applicazione sullo smartphone rinnovando l’offerta mensile e ottenendo subito altri 150 Giga di traffico.

Due i metodi per ottenere l’offerta Very Mobile: online o in negozio. Acquistando l’offerta online si riceverà la SIM a casa entro 5 giorni lavorativi e poi sarà sufficiente attivarla tramite l’app sullo smartphone e identificarsi tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). In negozio, invece, recandosi presso uno dei 3000 punti vendita disponibili sul territorio nazionale, l’attivazione è immediata e si potrà da subito iniziare a navigare, inviare SMS e chiamare senza preoccupazioni.

Per il pagamento dell’offerta Very Mobile è possibile ricaricare manualmente ogni mese i 5,99€ previsti, oppure impostare la ricarica automatica come metodo di pagamento. È possibile decidere il metodo di pagamento durante la fase di acquisto e modificarlo in qualsiasi momento sempre dall’area personale accessibile dall’app sullo smartphone.