L'ultimo aggiornamento di Windows 10 rompe le app aziendali

La scorsa settimana, Microsoft ha dato il via alla distribuzione dell’aggiornamento KB5071546 dedicato a Windows 10, più precisamente a chi fa parte del programma ESU (Extended Security Updates). Subito dopo il rollout, diversi utenti hanno lamentato la comparsa di un bug riguardante MSMQ (Microsoft Message Queuing), componente che permette alle applicazioni di inserire messaggi in una cosa che potrà poi essere elaborata più tardi da un altro software o servizio.

Problema per MSMQ con Windows 10 KB5071546

Oggi la software house ha modificato la documentazione del supporto ufficiale (link a fondo articolo) per confermare la presenza del problema. Ecco quanto si legge.

Dopo aver installato questo aggiornamento, gli utenti potrebbero riscontrare problemi con la funzionalità di accodamento messaggi (MSMQ). Questo problema ha ripercussioni anche sugli ambienti MSMQ in cluster sotto carico.

MSMQ è una componente utilizzata soprattutto in ambito business e il bug in questione può causare il malfunzionamento di applicazioni o siti. Potrebbero essere mostrati sullo schermo errori come Il file dei messaggi C:\Windows\System32\msmq\storage*.mq non può essere creato oppure generati log con indicazioni fuorvianti come Non c’è spazio su disco o memoria sufficiente .

È già nota la causa e Microsoft promette di essere già attivamente al lavoro per trovare e implementare una soluzione al più presto.

Questo problema è causato dalle recenti modifiche introdotte al modello di sicurezza MSMQ e alle autorizzazioni NTFS per la cartella C:\Windows\System32\MSMQ\storage. Gli utenti MSMQ ora richiedono l’accesso in scrittura a questa cartella, che normalmente è riservato agli amministratori. Di conseguenza, i tentativi di inviare messaggi tramite le API MSMQ potrebbero non riuscire, con errori delle risorse.

L’unico workaround al momento noto per risolvere il problema, finché non sarà rilasciato un update correttivo, consiste nel disinstallare l’aggiornamento che lo ha introdotto. Vale a dire che è necessario eliminare il pacchetto KB5071546 di W10, dall’utility Windows Update.