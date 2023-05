Guarda in streaming gratis Ultimo: Vivo coi Sogni Appesi

Appena uscito e già tra i contenuti più visti in Italia, Ultimo: Vivo coi Sogni Appesi è in streaming gratis su Prime Video per chi dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo. Uno sguardo da vicino alla carriera e alla sfera privata del cantautore italiano classe 1996, già protagonista anche sul palco di Sanremo dove ha vinto nel 2018 tra le nuove proposte con il brano Il Ballo delle Incertezze.

Ultimo: Vivo coi Sogni Appesi è in streaming: guardalo ora

Il documentario racconta la vita di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, tra alti e bassi, difficoltà e soddisfazioni che lo portano a scrivere alcune delle sue canzoni più famose. Senza anticipare troppo, ecco la descrizione fornita dalla piattaforma e il trailer condiviso nei giorni scorsi.

Un viaggio lungo 15 stadi nella vita di Ultimo. L’infanzia segnata dal bisogno di fare musica, la vertiginosa ascesa che lo ha portato, in pochissimo tempo, dai club agli stadi, lo stop a causa della pandemia e un tour che sembrava allontanarsi sempre di più. Ultimo: Vivo coi Sogni Appesi accende i riflettori sulle emozioni che hanno accompagnato il tanto atteso momento del ritorno sul palco.

Nato nel quartiere romano di San Basilio, Ultimo inizia a studiare pianoforte e composizione in conservatorio all’età di otto anni, per poi scrivere le sue prime canzoni a quattordici anni. L’esordio discografico risale al 2017 con l’album Pianeti, capace di scalare ben presto la classifica di iTunes e di ottenere un buon piazzamento in quella FIMI. Il disco più recente è di quest’anno e si intitola Alba.

Per vedere Ultimo: Vivo coi Sogni Appesi in streaming gratis su Prime Video non serve altro che un abbonamento Amazon Prime attivo (in alternativa è possibile sfruttare la prova gratuita di 30 giorni). La sottoscrizione consente l’accesso all’intero catalogo della piattaforma in cui trovano posto, tra le altre nuove uscite, anche The Ferragnez 2, Citadel, Le Otto Montagne, Il Grande Giorno e Air: La Storia Del Grande Salto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.