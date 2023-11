Un acquisto, 41 corsi di lingua: -96% su Mondly per il Black Friday

Questo Black Friday, Mondly ti offre un’opportunità unica per arricchire il tuo bagaglio linguistico e investire nel tuo futuro con un’offerta esclusiva da non perdere. Per un tempo limitato, potrai ottenere l’accesso a vita a Mondly Premium con ben 41 lingue al prezzo di soli 89,99 euro, anziché 1999,99 euro: uno sconto pari al 96%.

Questa applicazione all’avanguardia combina esercizi focalizzati sulla conversazione, il riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Imparare una nuova lingua diventa così un’esperienza coinvolgente e appassionante.

Impara velocemente e senza ostacoli con Mondly

Con Mondly Premium, non solo avrai accesso corsi di lingua di alta qualità, ma potrai arricchire ulteriormente la tua esperienza con funzionalità esclusive. Avrai l’opportunità di utilizzare Mondly Kids, esercitarti con le lezioni in Realtà Aumentata, sottoporre i tuoi progressi a test di lingua inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora.

Imparare una nuova lingua con Mondly è sorprendentemente facile e veloce. Grazie a una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia, questa app ti offre un metodo di apprendimento innovativo per farti parlare subito con una certa sicurezza.

La gamification è al centro della strategia di Mondly, rendendo l’apprendimento divertente e coinvolgente. Focalizzandoti sulle frasi di uso comune anziché sulle singole parole, sarai in grado di partecipare a conversazioni in pochi minuti. Inoltre, Mondly collabora con madrelingua professionisti per garantirti pronunce impeccabili e accenti naturali.

Tra gli altri strumenti, segnaliamo il chatbot dotato di riconoscimento vocale e le esclusive lezioni in Realtà Aumentata che ti offriranno un’esperienza assolutamente immersiva. Con 110 milioni di utenti in tutto il mondo e un numero in costante crescita, Mondly ha dimostrato di essere la scelta preferita di una bella vetta di utenza.

La promozione dedicata al Black Friday è disponibile ancora per pochi giorni. Ti permetterà di accedere, con un unico acquisto scontato del 96%, a tutti i corsi e lezioni delle 41 lingue disponibili, oltre ai quiz, risorse aggiuntive e tutti i futuri aggiornamenti.

