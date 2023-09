Un affare nel cloud: risparmia il 75% sui piani annuali Internxt!

Sono diverse le funzionalità all’avanguardia offerte da Internxt. Tra le principali, la possibilità di archiviare e sincronizzare i tuoi file per accedervi in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo. Così il backup e l’accesso ai tuoi dati diventare semplicissimo e alla portata di tutti. In più, Internxt è compatibile con la maggior parte dei device e dei sistemi operativi – incluso Linux – garantendo un’esperienza flessibile per tutto il bacino d’utenza.

Un’altra caratteristica fondamentale è l’impegno profuso da Internxt nel settore della sicurezza. Ogni dato caricato sui suoi server è gestito con il massimo riguardo per la riservatezza: immagini, fotografie, video, documenti, ma anche password e le tue informazioni personali non vengono mai memorizzate, assicurandoti protezione completa dei tuoi dati sensibili. Come se non bastasse, Internxt adotta un approccio aperto e trasparente nei confronti della sua utenza.

Infatti, il codice sorgente della piattaforma è disponibile pubblicamente su GitHub e può essere consultato o revisionato da chiunque per verificarne l’affidabilità. A ciò si aggiunge completa conformità al GDPR: il trattamento dei tuoi dati personali è e sarà sempre conforme alle leggi europee sulla privacy. Per confermare ulteriormente la sua affidabilità, Internxt ha ricevuto una certificazione indipendente da parte di Securitum, una tra le principali società di penetration testing in Europa.