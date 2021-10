Un affare per le orecchie: Soundcore Life A1 a prezzo BOMBA

Tra le numerose offerte di Amazon, oggi toccano il loro minimo storico un paio di auricolari Bluetooth davvero eccezionali per rapporto qualità/prezzo. Si tratta delle Soundcore Life A1, delle cuffiette in ear TWS in grado di offrire una qualità audio eccezionale e l’affidabilità ormai riconosciuta di Anker. Si tratta di un’offerta a tempo, e su una quantità limitata di pezzi, per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Auricolari Bluetooth TWS Anker Soundcore Life A1: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale, con una colorazione completamente nera e LED su ogni auricolare. All’interno della confezione sono presenti 3 set di alette in silicone e 3 di adattatori per il canale uditivo. Dal punto di vista del confort, si tratta di cuffie decisamente comode e, soprattutto, salde. Un aspetto fondamentale soprattutto per chi fa sport, che può godere della propria musica nonostante il sudore o la pioggia grazie alla certificazione IPX7 per l’impermeabilità. Ottimi i comandi, che pur non essendo touch risultano decisamente pratici. Inoltre, trattandosi di pulsanti fisici, sarà molto più difficile una pressione accidentale, ragione per cui potremmo considerarlo un vantaggio soprattutto in caso di auricolare bagnato.

Ottime le funzioni dei comandi che consentono di cambiare equalizzazione al volo oltre che controllare chiamate, tracce e volume. Trattandosi di cuffie Bluetooth, però, un aspetto critico è senza dubbio l’autonomia. In questo caso la custodia di ricarica, seppur compatta, riesce ad offrire una durata complessiva di ben 35 ore, mentre i singoli auricolari offrono ben 9 ore di riproduzione. Comodo il doppio sistema di ricarica che consente di utilizzare sia un cavo USB Type-C sia un caricatore Qi appoggiando semplicemente la custodia. Non manca inoltre la funzione di ricarica rapida che concede 1,5 ore di autonomia con soli 10 minuti di ricarica. Presente, infine, la possibilità di utilizzare un singolo auricolare per volta, così da ottenere praticamente un’autonomia raddoppiata per le chiamate. Senza dubbio, si tratta una delle migliori proposte attualmente sul mercato considerando la qualità offerta rispetto al prezzo.

Grazie ad un coupon del 20%, che si somma allo sconto del 33% preapplicato, le cuffie sono acquistabili su Amazon a soli 31,99 euro. Un vero e proprio affare.