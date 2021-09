Un affare per le proprie orecchie: scheda audio USB a meno di 10 euro

Quello che vi suggeriamo oggi è un accessorio piccolo, economico, ma estremamente utile per chi vuole godere di una buona esperienza sonora. Stiamo parlando della scheda audio Sabrent USB, un piccolo e discreto adattatore in grado di migliorare sensibilmente l’audio in uscita dal computer. Come sempre si tratta di un'offerta su pezzi limitati, di conseguenza non possiamo garantirne la disponibilità alla lettura dell'articolo.

Scheda audio Sabrent USB: caratteristiche tecniche

Partiamo proprio dal design, uno degli aspetti più interessanti del prodotto. Questo, infatti, presenta delle dimensioni estremamente contenute, un vantaggio che permette di riporlo in qualsiasi borsa o zaino per PC. I due jack da 3,5mm sono separati, uno dedicato alla connessione di cuffie o altoparlanti, l’altro in ingresso per il microfono. Ottima la funzionalità plug and play che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Basterà collegare la scheda ad una qualsiasi porta USB per averla subito pronta all'utilizzo. Per quanto riguarda la compatibilità, invece, sono supportati sistemi operativi Windows, Mac OS e Linux. Ma quali sono i vantaggi di abbinare una scheda audio al proprio PC?

Questi sono sostanzialmente due. Il primo è sicuramente la qualità del suono, che grazie al DAC integrato concede una definizione maggiore. Questo significa un maggiore livello di dettaglio ed una precisione superiore durante la riproduzione. È un aspetto fondamentale sia per gli appassionati di musica, quanto e soprattutto per i videogiocatori di fps. Avere una maggiore qualità vuol dire individuare più facilmente la provenienza dei suoni, e quindi individuare più facilmente gli avversari. Il secondo è sicuramente il livello del volume, più alto rispetto alle schede audio integrato, grazie ad un’amplificazione maggiore. Nonostante le dimensioni ed un prezzo contenuti, parliamo di un dispositivo che con un ingombro quasi inesistente, offre un’esperienza audio di livello superiore.

Grazie ad uno sconto del 43%, la scheda può essere acquistata su Amazon a soli 8,49 euro, quasi la metà rispetto al prezzo di listino.